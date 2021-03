Milan sui social – Calhanoglu, foto sorridente dopo la vittoria

Calhanoglu, numero dieci del Milan, ha pubblicato su Twitter una foto dopo la vittoria della sua Turchia contro la Norvegia.

Ancora un'ottima prova di Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, che sembra stia tornando in grandissima forma dopo gli infortuni ed essere stato positivo al Coronavirus. Dopo aver segnato nella partita precedente, oggi ha fornito un bellissimo assist nella vittoria della sua Turchia contro la Norvegia. Insomma, il Milan sorride. E lo fa anche Calhanoglu, che a fine gara ha pubblicato su Twitter una foto, un selfie, in cui appare molto sorridente, evidentemente soddisfatto per il risultato della sua Nazionale. Ecco il tweet del numero 10 rossonero.