Milan sui social – Calabria: “Tre punti meritati e importantissimi”

Bologna-Milan: il post Instagram di Calabria

Un’altra grande partita per Davide Calabria, proprio sotto gli occhi del commissario tecnico Roberto Mancini, pronto a convocarlo nell’Italia. Oggi Calabria ha sfiorato il gol in più occasioni e, ancora una volta, ha reso molto bene in fase difensiva. Dopo Bologna-Milan, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato alcune foto della partita, ma soprattutto ha lanciato un bellissimo messaggio. Eccolo: “Un po’ di sofferenza nel finale ma tre punti meritati e importantissimi per ripartire! Noi ci siamo”.