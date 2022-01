Milan sui social – Calabria: “Iniziamo questo 2022!”

Calabria, terzino del Milan, è tornato da qualche giorno a lavorare in gruppo. Oggi ha pubblicato su Twitter alcune foto dell'allenamento.

Da qualche giorno, Davide Calabria è tornato ad allenarsi con tutti gli altri in casa Milan, dopo circa due mesi d'assenza. Un'assenza soffertissima, per lui e per tutti i tifosi del club rossonero. Il classe 1996 è tornato subito con grande entusiasmo e sembra immediatamente pronto a rituffarsi in campo. In particolare, sembra essere davvero impaziente. Ancora pochi giorni e sarà accontentato. Già nei giorni scorsi era stato particolarmente attivo e oggi sono arrivate altre foto sul suo profilo Twitter dopo l'allenamento. Il primo del nuovo anno, come sottolinea lui stesso. Insieme alle due foto, infatti, ha anche aggiunto una breve didascalia: "Iniziamo questo 2022!" Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>