Milan sui social – Calabria: ‘Grande partita. Adesso testa e cuore ad Anfield’

Un'altra grande prestazione per Calabria durante il match tra Milan e Lazio, gara vinta dai rossoneri per 2-0: ecco il suo posto social

Davide Calabria è diventato una certezza. Anche ieri pomeriggio in occasione del big match tra Milan e Lazio, il terzino rossonero è stato autore di una grande partita. Per celebrare la vittoria contro i biancocelesti, - gara terminata 2-0 grazie alle reti di Leao e Ibrahimovic - il classe 1996 ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter. "Grande partita e altri tre punti davanti ai nostri tifosi! Adesso testa e cuore ad Anfield! Sempre Forza Milan", queste le parole apparse sul suo account. Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.