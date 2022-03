Milan sui social – Brahim Diaz festeggia la vittoria: “+3”

Brahim Diaz, subentrato nel finale ieri, ha esultato per il successo del Milan sul proprio profilo Twitter con una foto della partita.

Non vive un momento particolarmente positivo dal punto di vista fisico e di rendimento, Brahim Diaz, ma anche lui ieri è stato importante nel Milan per ottenere la vittoria. È entrato nel finale, dando qualità, freschezza e dinamismo. Una prestazione ancora leggermente inferiore alle attese, ma comunque di grande volontà. Ora ci si aspetta che possa tornare titolare molto presto e che, soprattutto, possa ritrovare la via del gol, che gli manca ormai dalla quarta giornata. Nel frattempo, si accontenta di subentrare. Lo spirito di squadra non gli manca e non si lamenta della situazione, consapevole di dover aiutare per quanto possibile. Ieri ha esultato su Twitter dopo la vittoria con una propria foto e un semplice, ma pesante, +3.