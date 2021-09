Milan sui social – Brahim Diaz e Samu Castillejo scherzano insieme

Il Milan ha pubblicato su Instagram una foto di Brahim Diaz e Samu Castillejo che saltano uno verso l'altro. Ecco lo scatto.

Atmosfera distesa in casa Milan dopo la vittoria di ieri, ma adesso è già tempo di pensare al prossimo impegno, che sarà martedì in Champions. A Milanello però non si perde occasione per sorridere e così succede che Brahim Diaz, spagnolo classe 1999 che è uno dei giocatori chiave di questo inizio di stagione (forse il migliore in assoluto), scherza con Samu Castillejo, spagnolo classe 1995 che invece non è stato inserito nella lista UEFA da Stefano Pioli e quindi martedì sera non sarà neanche in panchina. Un'ennesima occasione per dimostrare come il clima a Milanello sia molto sereno. Ecco il post pubblicato dal Milan sul proprio profilo. Intanto Shevchenko ha parlato proprio del Milan in Champions League >>>