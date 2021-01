Milan sui social – Bennacer: “Torniamo a Milano con il sorriso”

Bologna-Milan, il post Instagram di Bennacer

Dopo le sconfitte, si vince. Un doppio insuccesso tra campionato e coppa negli ultimi giorni per i rossoneri, che però hanno risposto con una grande vittoria in Bologna-Milan. La 20^ giornata di Serie A, prima del girone di ritorno, si è conclusa sul punteggio di 1-2 per la squadra di Stefano Pioli, dopo una bella prestazione per tre quarti di gara. Tra le note positive c’è sicuramente anche il rientro di Ismael Bennacer, che è tornato a disposizione ed è entrato in campo nel finale. Dopo la partita, subito post su Instagram per festeggiare: foto con Franck Kessie, autore del secondo gol, e messaggio: “Torniamo a Milano con il sorriso”.