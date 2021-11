Milan sui social – Bennacer: “Guardiamo avanti, concentrati sull’obiettivo”

Bennacer ha pubblicato su Instagram una foto del Derby di ieri, con un bel messaggio. Ecco qui il suo post e le sue parole.

Entrato benissimo in partita, Ismael Bennacer, ha sfiorato il gol del vantaggio nel finale che avrebbe regalato al Milan la vittoria nel Derby contro l'Inter, finito invece 1-1. Un pareggio che sicuramente fa sorridere molto di più i tifosi rossoneri: il Milan resta primo in classifica e a +7 sui cugini interisti, tenuti a distanza di sicurezza, quando siamo praticamente a un terzo della stagione. Bennacer, dopo il match, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto della sfida di ieri con un messaggio decisamente piacevole per i milanisti. L'obiettivo è ancora lontano, ma il Milan resta concentrato. Ecco le sue parole: "Guardiamo avanti e restiamo concentrati sui nostri obiettivi".