Milan sui social – Bennacer e la foto nello spogliatoio dell’Algeria

Bennacer, centrocampista del Milan, ha pubblicato su Instagram una foto in cui esulta con i compagni per la vittoria con l'Algeria.

la propria Nazionale, ovviamente da protagonista. Dopo l'ultima vittoria, per 4-0 contro il Niger, il numero 4 rossonero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto nello spogliatoio dell'Algeria in cui si vede tutta la squadra festeggiare per un successo importantissimo, che proietta la Nazionale africana verso la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar che si giocheranno in inverno. Insieme alla foto, anche una parola algerina, accompagnata dalla bandiera nazionale. Tanti sorrisi e tanti buoni risultati. Ecco la foto.