Milan sui social – Bennacer: “Andiamo in semifinale”

Bennacer, centrocampista del Milan, ha esultato dopo la vittoria di ieri sera per 4-0 sul proprio profilo Instagram: ecco come.

Ieri è entrato nel secondo tempo, quando c'era da gestire e difendere per il Milan, e Ismael Bennacer ha dato ancora una volta un contributo molto importante. L'algerino classe 1997 sta ritrovando lo smalto dei mesi migliori e sta discutendo anche il rinnovo di contratto, che sembra essere molto vicino. Dopo il match di ieri sera, Bennacer ha anche esultato sul proprio profilo Instagram, pubblicando una foto col proprio compagno di reparto e aggiungendo una semplice didascalia. Poche parole, ma che rendono perfettamente l'idea del motivo per cui in casa Milan ci sia soddisfazione. Ovvero: "Andiamo in semifinale". Un traguardo importante. Ecco il suo post.