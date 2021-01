Milan sui social – Baresi: “Stasera è Derby! Come eravamo…”

MILAN NEWS – Stasera ci sarà il Derby. È quello dei quarti di finale di Coppa Italia. Si gioca in gara secca e da tabellone sarà Inter-Milan. Una partita che non è mai come le altre, anche e soprattutto per Franco Baresi, storico capitano rossonero, eterno numero 6 e oggi vice presidente del Milan. Lui che ne ha giocati tantissimi e che ha suo fratello, Giuseppe Baresi, come bandiera dell’Inter. Il Derby per la famiglia Baresi è ancora più speciale. Poco fa, Franco ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto d’epoca, in cui ci sono i due fratelli insieme a Giuseppe Bergomi a mangiare panini. Clima Derby, come conferma la didascalia: “Stasera è Derby! Come eravamo…”