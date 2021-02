Milan sui social – Baresi: “Buon compleanno Roberto”

È il compleanno di Baggio, gli auguri di Baresi

Un patrimonio di tutto il calcio italiano, Roberto Baggio. Il Divin Codino oggi compie gli anni. Per due stagioni ha vestito anche la maglia del Milan: dal 1995 al 1997, anni in cui ha vinto uno Scudetto con i rossoneri. È stato compagno di squadra di Franco Baresi al Milan, ma anche in Nazionale, dove ha avuto un po’ meno soddisfazioni. Come detto, Baggio è patrimonio di tutto il calcio italiano ed è per questo, probabilmente, che Baresi ha deciso di fargli gli auguri su Instagram pubblicando una loro foto con la maglia dell’Italia. Ecco il post: “Buon compleanno leggenda! Auguri Roberto”.