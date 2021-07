Milan sui social – Aumenta l’intensità in vista dell’amichevole con il Modena

Ecco alcuni scatti dell'allenamento di oggi postati sui vari canali social del Milan: la squadra sta preparando l'amichevole contro il Modena

Continua la preparazione estiva del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri stanno preparando la sfida di sabato dove vedranno sfidarsi contro il Modena, squadra di Serie C. Ecco alcuni scatti della seduta odierna postati sull'account Twitter del Diavolo. "Aumenta l'intensità in vista dell'amichevole con il Modena", queste le parole apparse sul social. Kaio Jorge, Dalot e non solo: ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan.