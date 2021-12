Milan sui social – Auguri a Combin, che oggi fa il compleanno

Combin, ex Milan, oggi compie gli anni. Il club rossonero ha voluto dedicargli quindi un messaggio d'auguri su Twitter: eccolo.

Oggi è un giorno speciale, perché è il compleanno di Nestor Combin, ex giocatore del Milan, con cui ha vinto la Coppa Intercontinentale del 1969, essendo uno dei principali protagonisti. Era appena arrivato in rossonero e ci sarebbe rimasto per due stagioni, fino al 1971. Con il Milan 50 presenze e 11 gol. Numeri non proprio eccellenti per un attaccante, che però è comunque rimasto nel cuore dei tifosi rossoneri. Oggi compie ben 81 anni e il Milan gli ha voluto quindi dedicare, giustamente, un bel messaggio d'auguri sul proprio profilo ufficiale su Twitter: "Tanti auguri a uno dei protagonisti della storica Coppa Intercontinentale del '69".