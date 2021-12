Milan sui social – 200 presenze con la maglia rossonera per Kessié

Franck Kessié ha tagliato il traguardo delle 200 presenze con il Milan in occasione della partita di campionato contro il Genoa

Franck Kessié è in campo per disputare il match tra Genoa e Milan, gara valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. L'ivoriano ha raggiunto la presenza numero 200 con la maglia rossonera, venendo celebrato su Twitter dal Diavolo. "Un traguardo impressionante in rossonero: bravo Kessié", queste le parole apparse sul social. Ecco come e dove vedere Genoa-Milan in tv o in diretta streaming >>>