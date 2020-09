Milan, su Twitter il promemoria per il live della conferenza di Pioli domani

Ultime Notizie Milan: il tweet sulla conferenza di Pioli

MILAN NEWS – Mancano già pochissimi giorni alla prossima partita: due per la precisione. Domenica alle 18:00 si giocherà Crotone-Milan, seconda giornata di Serie A. All’esordio i rossoneri hanno vinto e convinto 2-0 con il Bologna, mentre i pitagorici hanno subito un netto 4-1 a Genova sponda Genoa. Domani, dunque, sarà già tempo di vigilia e conferenze. Parlerà Stefano Pioli, come di consueto, e il Milan l’ha ricordato su Twitter, sottolineando la possibilità di seguire live il tutto: “Domani il Mister presenterà la seconda giornata di campionato, non perderti la diretta sulla nostra App”.

