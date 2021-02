Milan-Stella Rossa, le immagini dell’allenamento: “Uniti e concentrati” (FOTO)

Milan-Stella Rossa, concentrati in allenamento

Dimenticare in fretta il derby e guardare subito in avanti. Giovedì alle 21 arriva a San Siro la Stella Rossa, per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si riparte dal 2-2 beffardo dell’andata, con i rossoneri che hanno subito il gol del pareggio nei minuti finali. La voglia di rifarsi è tanta e si avverte già dal messaggio social del club rossonero, che mostra alcune foto relative all’allenamento odierno. “Uniti e concentrati” verso l’obiettivo Ottavi di Finale. Ecco il post.

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il Tapiro d’Oro: ecco la sua reazione >>>