Milan, Sportiello in versione ‘anime’: il video del nuovo portiere rossonero

Il Milan sui propri canali social ha pubblicato un video di Marco Sportiello, neo portiere rossonero, in versione anime

Il video ritrae il neo portiere del Milan in versione anime. Il giocatore scenderà in campo con la maglia del Diavolo dalla prossima stagione. Marco Sportiello arriva come secondo portiere alle spalle di Maignan e al posto del partente Tatarusanu. LEGGI ANCHE: Milan, Ruben Loftus-Cheek arrivato a Linate