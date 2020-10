Milan-Spezia, Rafael Leao: “Fai di più, parla di meno”

IL MANTRA DI RAFAEL LEAO

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan vince 3-0 contro lo Spezia e vola a 9 punti in testa alla classifica. Mattatore del match Rafael Leao autore di una doppietta nella ripresa – in mezzo la rete di Theo Hernandez – che ha commentato in questo modo il risultato del match: “Fai di più, parla di meno (in inglese)”. Insomma, un mantra che indica come il portoghese abbia voglia di mettersi sempre più al servizio della squadra e di lavorare sempre meglio per crescere e migliorarsi. Per il portoghese si tratta della prima doppietta da quando è approdato al Milan.

QUESTE LE PAGELLE DEL MATCH DI SAN SIRO>>>