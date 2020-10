Milan-Sparta Praga, Theo Hernandez è carico: il post social | News

Milan-Sparta Praga, la carica di Theo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cresce l’attesa per Milan-Sparta Praga, secondo match di Europa League per i rossoneri. Dopo l’esordio vincente contro il Celtic, la squadra di Stefano Pioli punta al secondo successo consecutivo per proseguire al meglio il percorso nella competizione. L’allenatore applicherà un massiccio turnover, che vedrà in panchina molti titolari, tra cui Theo Hernandez. Il francese, sempre impiegato in questa stagione, si è comunque mostrato più che carico sui social, postando una foto per il match in programma questa sera a San Siro.

“L’Europa è tornata. Milan!!”

