Milan sui social – “Determinazione e senso di appartenenza: Sandro rinnova”

Una grande notizia per tutti i tifosi del Milan, i quali aspettavano il rinnovo di Sandro Tonali. Oggi il centrocampista rossonero si è legato con il club di via Aldo Rossi fino al 2027, segno di come sia al centro del progetto e fondamentale all'interno della squadra di Stefano Pioli. Non è mancato il tweet del Milan che ha pubblicato una bella frase accompagnata dalle foto scattate durante la firma del contratto. "Determinazione e senso di appartenenza: Sandro rinnova ", queste le parole apparse sul profilo Twitter del club. Milan, le top news di oggi: Tonali ha rinnovato, Pioli in conferenza.