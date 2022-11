Milan sui social – Maignan verso il rientro ma detta ‘pazienza’ (FOTO)

Mike Maignan è sempre più vicino al rientro: il portiere del Milan si sta allenando per essere a disposizione di Pioli al top della forma

Mike Maignan è sempre più vicino al rientro. Il portiere del Milan è fermo da diversi mesi a causa di un problema al polpaccio che lo ha costretto anche a saltare i Mondiali attualmente in corso in Qatar. Dopo un grande avvio di stagione, solamente un infortunio muscolare poteva mettere k.o. il forte portiere francese che, però, è sulla via del rientro.