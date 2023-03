Milan sui social – Leao esalta Maignan: “Grande giocatore” (FOTO)

Mike Maignan è stato protagonista di una super parata con la Francia: non è mancata la reazione dell'attaccante del Milan Rafael Leao

La strepitosa parata di Mike Maignan non è passata inosservata, tantomeno in casa Milan. Nonostante tanti calciatori siano impegnati con le loro nazionali, c'è anche il tempo di congratularsi con i propri compagni di squadra. E' quanto fatto da Rafael Leao, il quale ha pubblicato una storia su Instagram che ritrae il super portiere del Milan compiere un miracolo nei minuti finali del match tra Irlanda e Francia, gara terminata 0-1 grazie al gol di Pavard. "Big player", grande giocatore, è quanto scritto dal portoghese nei confronti di Maignan. Calciomercato Milan - In caso di addio di Leao tutto su Zaniolo e David.