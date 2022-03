Milan sui social – Gli auguri del club rossonero a Simon Kjaer | News

Attraverso un post su Twitter, il Milan ha augurato un buon compleanno al difensore rossonero Simon Kjaer che oggi compie 33 anni

Simon Kjaer manca dai campi di gioco dall'1 dicembre, complice il grave infortunio al ginocchio rimediato nel match contro il Genoa vinto dal Milan per 3-0. Un'assenza che si è fatta sentire sia all'interno del rettangolo verde, sia nello spogliatoio. Arrivato tre anni fa nell'indifferenza generale, il difensore danese è entrato nel cuore dei tifosi rossoneri che non vedono l'ora di rivederlo nuovamente in coppia con Fikayo Tomori. Oggi è il suo compleanno e il Milan non ha mancato l'occasione per fargli gli auguri sui social per i suoi 33 anni. "Buona giornata, Simon Kjaer. A presto di nuovo in campo", queste le parole apparse su Twitter accompagnate da una sua foto. Milan, le top news di oggi: assalto a Berardi, nuovo vice Theo.