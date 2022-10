Milan sui social – Le immagini dei nuovi abiti firmati ‘Off-White’ | News

Off-White è un nuovo sponsor ufficiale del Milan: ecco le immagini degli abiti indossati dai calciatori rossoneri in partenza per Londra

Giornata di partenza per il Milan, in quanto domani giocherà a Londra contro il Chelsea. La gara sarà valida per la 3^ giornata della UEFA Champions League e il fischio d'inizio è in programma alle 21.00. Come è noto, Off-White è il nuovo sponsor ufficiale del club rossonero e tutta la squadra oggi ha indossato i nuovi capi d'abbigliamento dell'azienda italiana. Ecco, di seguito, le foto pubblicate dal Milan sul proprio profilo Twitter.