Milan sui social – Gli auguri del club per il compleanno di Gattuso | News

Una Coppa Italia, un Mondiale per club, due campionati, due Supercoppe Italiane, due Supercoppe UEFA e due Champions League. E' questo quanto vinto da Gennaro Gattuso durante la sua esperienza da calciatore del Milan. L'ex centrocampista è una vera e propria leggenda del club e ha lasciato un grandissimo ricordo di sé nelle memorie dei tifosi rossoneri. Del Milan ne è stato anche allenatore, anche se ha guidato il club in un momento non felicissimo della propria gloriosa storia. Oggi Gattuso compie 45 anni e il Milan non ha mancato l'occasione per augurargli un buon compleanno su Twitter. "Sapeva quali tasti toccare per infiammare San Siro. Auguri", le parole comparse sul profilo social del club rossonero. Milan, l'attacco piange: ecco quando torna Ibrahimovic.