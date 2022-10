Milan sui social – Calabria: “Starò vicino il più possibile alla squadra”

Davide Calabria dovrà stare fermo ai box per tre mesi circa. Il capitano del Milan, infatti, ha rimediato lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra durante l'ultimo match in campionato contro l'Empoli. Tanti i messaggi di vicinanza da parte dei tifosi verso il capitano rossonero, il quale ha voluto ricambiare l'affetto ricevuto. "Grazie a tutti per i messaggi di affetto e stima che sto ricevendo in queste ore. Uno stop che non avrei mai voluto affrontare e che purtroppo mi terrà lontano dai campi per qualche tempo. Starò vicino al mio Milan e ai miei compagni quanto più possibile in questo periodo. Ci vediamo presto", le sue parole apparse in una storia Instagram. Milan, le top news di oggi: ultime verso il Chelsea. Michel in esclusiva.