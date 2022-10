Milan sui social – Brahim Diaz: “Sempre al vostro servizio” | News

Finalmente il Milan si può godere il vero Brahim Diaz. Il calciatore spagnolo sta disputando un'ottima stagione fin qui e ha già segnato ben quattro gol in campionato. Due sono arrivati ieri nel match contro il Monza, gara in cui si è anche guadagnato il titolo di MVP della partita. Meritato per quello che ha fatto vedere in campo perché, oltre ai due gol, è stato sempre presente nelle avanzate offensive del Milan fino a quando è rimasto in campo.