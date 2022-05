Milan sui social – Bennacer: “Sempre più vicini all’obiettivo” | News

Dopo la grande vittoria contro l'Atalanta, Ismael Bennacer ha celebrato il successo del Milan pubblicando un post su Instagram

Ismael Bennacer ha preso parte alla grande vittoria di oggi del Milan contro l'Atalanta. Entrato a gara in corso sostituendo Sandro Tonali, il centrocampista algerino ha offerto una prova ordinata in mezzo al campo. Ha recuperato un paio di palloni e ha fatto ripartire velocemente la manovra del Diavolo, come solo lui sa fare.