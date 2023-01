Milan sui social – Bennacer: “Orgoglioso di continuare a scrivere la storia del club”

Il rinnovo del contratto di Ismael Bennacer è la notizia lieta che ogni tifoso avrebbe voluto sentire il giorno dopo una deludente sconfitta. Il centrocampista algerino, infatti, è uno dei calciatori più apprezzati dalla tifoseria milanista, la quale adesso potrà goderselo ancora per un bel po' di tempo. Bennacer , infatti, ha prolungato il suo contratto di altri quattro anni, ovvero fino al 2027. Il numero 4 rossonero, dopo aver messo nero su bianco, ha pubblicato un post sui social.

"La storia continua. L'atmosfera di San Siro, il mio debutto in Champions League, lo scudetto… Ho vissuto tanti momenti indescrivibili e indimenticabili con questa maglia. Emozioni che vorremmo durassero per sempre. Mi sento orgoglioso all'idea di continuare a scrivere la storia di questo magnifico Club. Ci tengo a ringraziare la dirigenza, il mister, i miei compagni e tutti i tifosi per la fiducia e il sostegno. Forza Milan Sempre", le parole di Bennacer accompagnate dalla foto nel momento del rinnovo. Mercato Milan, i retroscena dei rinnovi di Bennacer e Kalulu