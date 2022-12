Milan sui social – Bennacer: “Sempre un piacere ritrovare i ragazzi” (FOTO)

Da un paio di ore il Milan si trova in ritiro a Dubai, dove oggi ha anche svolto il primo allenamento negli Emirati Arabi. Come preannunciato nei giorni scorsi, oggi si è unito al gruppo anche Ismael Bennacer, il quale non si è allenato in questi giorni a Milanello ma ha raggiunto la squadra direttamente a Dubai. Proprio Bennacer oggi è apparso uno dei più contenti in allenamento, come testimonia una foto pubblicata su Instagram dallo stesso centrocampista. "Sempre un piacere ritrovare i ragazzi" ha scritto l'ex Empoli accompagnato da una foto che lo ritrae sorridente. Ziyech, il grande Mondiale lo allontana dai rossoneri