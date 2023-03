Milan, l’ex Seedorf incontra Ibrahimovic: “Bello vederti in campo”

Nella vittoria contro l' Atalanta , si è visto un Milan convincente, con un gioco bello e senza nessuna sofferenza in difesa. In campo si è rivisto anche un leader rossonero. Zlatan Ibrahimovic ha giocato uno scorcio di partita dopo il lungo infortunio. Un grande segnale per lo svedese e il Diavolo.

"Grande incontro con il mio amico Zlatan Ibrahimovic. È bello vederti di nuovo in campo e non vedo l'ora di godermi il tuo talento per un altro po' di tempo". L'ex allenatore e calciotore del Milan, celebra il ritorno in campo di Ibrahimovic dopo la lunga convalescenza dalla partita contro il Sassuolo della scorsa stagione. Ora, lo svedese, potrà vedere sempre più il campo mettendo in cascina minuti su minti.