Milan, Scaroni sulla Primavera Femminile: “Giovani rossonere crescono”

Il Presidente del Milan Paolo Scaroni si è complimentato via social con la Primavera Femminile per la vittoria della Viareggio Women's Cup

Nella giornata odierna il Milan Primavera Femminile ha raggiunto un risultato storico, conquistando la Viareggio Women's Cup. Al termine di un match molto equilibrato le rossonere si sono dovute spingere fino alla lotteria dei calci di rigore per superare la Rappresentativa Dilettanti Under 19. L'importanza di tale successo è stata confermata anche dal presidente del Diavolo Paolo Scaroni, che ha voluto manifestarlo attraverso i propri social. Sul suo profilo Instagram, il numero uno del club di via Aldo Rossi si è complimentato con le ragazze. Di seguito le sue parole.