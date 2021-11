Milan-Sassuolo 1-3, Bakayoko guarda avanti: “Testa alla prossima”

Una brutta prestazione non ha permesso a Tiemoué Bakayoko di festeggiare al meglio la sua 50^ presenza con la maglia del Milan. La sconfitta contro il Sassuolo ha portato i rossoneri sulla Terra dopo la super vittoria in Champions League contro...

Una brutta prestazione non ha permesso a Tiemoué Bakayoko di festeggiare al meglio la sua 50^ presenza con la maglia del Milan. La sconfitta contro il Sassuolo ha portato i rossoneri sulla Terra dopo la super vittoria in Champions League contro l'Atletico Madrid. Il francese ha giocato una partita al di sotto delle aspettative, ma non fa drammi e invita tutti a guardare avanti. "Non ai nostri giorni" è ovviamente un modo per dire che non è stata la giornata migliore per il Milan, poi aggiunge: "Testa alla prossima partita". Ecco il post. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>