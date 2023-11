Milan, Salvini scatenato sui social: “Pioli chiedi scusa”

Il Milan ha perso malamente contro l'Udinese . I rossoneri non sono riusciti ad esprimere sul campo un gioco importante e sono caduti con merito. Tanti i commenti nel post partita, compresi alcuni da Matteo Salvini . Il politico e noto tifoso rossonero, si è scatenato sui social. Ecco alcuni suoi commenti.

Il primo commento sulla partita: "Imbarazzanti. In campo e in panchina". Salvini non apprezzato la prestazione dei rossoneri. Poi un'analisi un po' più lunga: "Senza dignità, senza schemi, senza grinta, senza cuore. Pioli, e con te chi stasera ha indegnamene indossato la maglia rossonera, chiedete scusa". Poi ancora un commento sul tecnico rossonero: "Pioli chiedi scusa".