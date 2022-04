Milan, anche Salvini festeggia la sconfitta dell’Inter: “Grazie Sinisa” | News

Attraverso un post pubblicato sui propri profili social, Matteo Salvini, leader della Lega, ha festeggiato la sconfitta dell'Inter

La sconfitta dell'Inter per mano del Bologna è sicuramente una manna dal cielo per il Milan. Grazie al successo dei rossoblù per 2-1 (gol di Perisic, Arnautovic e Sansone), la squadra di Stefano Pioli continua a restare in vetta alla classifica, senza tener più conto degli asterischi. Festeggia tutto il popolo rossonero, così come festeggia Matteo Salvini, leader della Lega e grande tifoso del Milan.