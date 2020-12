Milan, Romagnoli: “Grazie a chi ama questa squadra, soffre e gioisce con noi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Bellissimo post pubblicato su Instagram dal capitano del Milan Alessio Romagnoli: ecco le sue parole.

"Volevamo la vittoria per chiudere al meglio un anno difficile. Grazie a chi è sempre dalla nostra parte, ama questa squadra, soffre e gioisce con noi. Speriamo si torni presto alla normalità per avervi vicini, allo stadio: per combattere insieme!", ha scritto il difensore sul noto social network. Al termine della gara, ieri sera, Romagnoli ha parlato a Sky Sport anche del suo futuro al Milan e il rinnovo del suo contratto.