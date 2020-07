ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al termine della sfida vinta 3-1 contro il Parma, il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha commentato il risultato del match su Instagram. “Grande reazione e altri tre punti fondamentali per il nostro cammino”, le parole del numero 13 rossonero. Ieri sera il centrale romano ha segnato la sua prima rete in campionato, senza dimenticare che rimane ancora uno dei pochi calciatori in Serie A ad aver disputato tutti i minuti dell’attuale torneo.