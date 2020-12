Milan, Romagnoli a suo agio a Milanello: “Habitat naturale” (Foto)

Milan, Romagnoli nel suo ‘habitat naturale’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 2020 del Milan è finito nel modo migliore e più rocambolesco possibile. La vittoria contro la Lazio ha permesso alla squadra di Stefano Pioli di mantenere la testa della classifica dopo la vittoria dell’Inter contro il Verona. Trascorse le vacanze di Natale è arrivato il momento per i rossoneri di ritrovarsi a Milanello per preparare al meglio la partita contro il Benevento. Il centro sportivo di Milanello è stato definito da Alessio Romagnoli il suo ‘habitat naturale’, un posto che il capitano sente ormai come casa sua. Ecco la foto postata oggi sui social.