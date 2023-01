Milan, ricordi Robinho? Il brasiliano potrebbe tornare in campo

Secondo quanto riportato da UOL Esporte, Robinho, ex calciatore del Milan, potrebbe tornare in campo all'età di 38 anni

Il Milan, nella sua lunga storia, ha avuto veramente tantissimi giocatori tra le sue fila. Alcuni vengono, inevitabilmente, ricordati come giocatori che hanno lasciato il segno nella squadra. Altri vengono, allo stesso modo, dimenticati. Alcuni, invece, sono rimasti in una sorta di limbo. Uno di questi potrebbe essere Robinho. Il brasiliano, arrivato in uno storico calciomercato insieme a Zlatan Ibrahimovic, è stato uno dei fautori dello Scudetto vinto con Allegri. Il brasiliano, potrebbe tornare a giocare, alla veneranda età di 38 anni.