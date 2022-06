Il Milan rivive il diciannovesimo scudetto: il film della stagione

Il Milan ha conquistato il diciannovesimo scudetto. Il profilo ufficiale dei rossoneri ha pubblicato il film della stagione su Twitter. Momenti indimenticabili per tutti i tifosi del Diavolo, ma anche per i calciatori e tutto lo staff. "Un capolavoro di squadra, reparto per reparto" la didascalia a corredo del video. Una descrizione perfetta per lo scudetto del Milan.