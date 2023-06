Milan, post social per il rinnovo di Leao: “Grande inizio di fine settimana”

Rafael Leao , nella giornata di ieri, ha finalmente apposto la tanto attesa firma sul contratto, che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni, fino al 2028 . Un prolungamento tanto voluto quanto complicato da formalizzare per tanti motivi, ma di cui ora gioiscono tutti, tanto il portoghese, quanto l'allenatore Stefano Pioli e i compagni.

All'indomani dell'ufficialità il Milan ha pubblicato sul proprio profilo 'Instagram' un video che ritrae Rafael Leao firmare in maniera simbolica su una lavagna. Il post è corredato dalla didascalia: "Un grande inizio di fine settimana", in riferimento all'ultimo impegno stagionale del Diavolo, che alle ore 21:00 di domenica 4 giugno affronterà l'Hellas Verona. LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per il Verona >>>