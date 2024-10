Milan, Reijnders gioca in un ruolo sbagliato? Ravezzani è sicuro

"Un 8 per forza di cose deve giocare in un centrocampo a 3. Stare in coppia con Fofana davanti alla difesa, secondo me, fa di Reijnders un centrocampista di talento, ma dal ruolo irrisolto". Questo il pensiero di Ravezzani. Reijnders, sempre nell'intervista di ieri a Sky, ha parlato anche del 4-3-3.