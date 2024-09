Milan, Ravezzani: “Ibrahimovic, Leao, servivano risposte…”

Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha criticato di nuovo Rafa Leao e Ibrahimovic in merito al caso Theo Hernandez-Rafael Leao in Lazio-Milan

Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore di 'TeleLombardia', ha espresso un proprio commento, con un post account 'X', in merito al comportamento di Theo Hernandez e Rafael Leao nel corso di Lazio-Milan. Dopo le critiche per il portoghese e per lo stesso Ibrahimovic, reo di non essere stato presente all'Olimpico e nei giorni successivi, Ravezzani torna sui due rossoneri criticando i postumi del caso. Ecco il suo parere.