Milan, Ravezzani sulla caviglia di Leao: “Un arbitro che concede questo…”

Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle condizioni della caviglia di Rafael Leao

Al termine di Roma - Milan , come abbiamo documentato in precedenza, Rafael Leao ha postato una storia 'Instagram' mostrando le condizioni della propria caviglia. Nonostante la presenza del calzettone, infatti, si notano delle chiazze rosse, probabilmente di sangue, frutto degli interventi dei giallorossi su di lui nel corso del match.

In merito alla questione è intervenuto Fabio Ravezzani, noto giornalista, che attraverso il proprio profilo 'Twitter' ha reagito proprio alla foto postata da Rafael Leao, sottolineando come un arbitro che concede queste cose non si possa considerare un buon arbitro. Ecco, dunque, le sue parole.