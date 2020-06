Milan, Rasmussen è pronto per la ripartenza: ecco il post social

MILAN NEWS – Alex Rasmussen, neo dirigente del Milan, è pronto per la ripartenza del calcio giocato. Rasmussen, ex Copenaghen, si occupa della parte relativa alle sponsorizzazioni. Il suo compito è quello di aumentare i ricavi derivanti dagli sponsor.

Il primo lavoro che è chiamato a svolgere sarà quello del main sponsor, dato che l’accordo fra il Milan ed Emirates, è in scadenza al temine di questa stagione. Conferme del suo entusiasmo per la nuova avventura, sono arrivate dallo stesso Rasmussen, che in un post sul suo profilo Twitter, ha postato una maglia del Milan con scritto ‘getting ready…’.

Nel frattempo, sono arrivate delle dichiarazioni di Antonio Nocerino su Zlatan Ibrahimovic, suo vecchio compagno di squadra ai tempi del Milan. Se vuoi conoscere le sue parole, continua a leggere >>>

