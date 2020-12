Milan, Rafael Leao sulla via del recupero: “Tornato al lavoro” (Foto)

Milan, la felicità di Rafael Leao

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo lo stop nell’ultima sosta delle nazionali, per Rafael Leao si intravede la luce in fondo al tunnel. Il portoghese, attraverso i propri profili social, ha pubblicato una foto che lo vede impegnato nell’allenamento odierno. La didascalia ‘Tornato al lavoro’ è chiara e testimonia come il suo recupero si avvicini inesorabilmente. Difficile prevedere una convocazione in Europa League, probabile un suo ritorno in campionato contro il Parma. Ecco il post.

