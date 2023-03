Milan Primavera, che ricordi! L’Atletico di Torres prossimo avversario

Corsi e ricorsi storici. Nel Milan , negli anni, sono passati davvero tanti giocatori. Molti hanno lasciato il segno, altri meno. Abate, cresciuto dalle giovanili rossonere, è diventato un capitano del Milan . Torres , invece, ha lasciato un ricordo pallido, nonostante la grande carriera della prima punta spagnola. I due ex giocatori rossoneri, ora, si ritroveranno, ma stavolta come allenatori.

"L'Atletico de Madrid (U19) di Fernando Torres si qualifica ai quarti di UEFA Youth League e affronterà l'AC Milan (U19) di Ignazio Abate". Un incontro tra due ex rossoneri in panchina: Abate contro i Torres. I due hanno giocato insieme nel Milan e ora si affronteranno come allenatori. Rinnovo Leao, Pedullà: “Ottimismo del Milan senza fondamento”