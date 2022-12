Milan, riparte la preparazione: ecco le immagini da Milanello

Il Milan inizia con la preparazione in vista della ripresa della Serie A prevista per gennaio. Ecco le immagini da Milanello

Milan che oggi ritornerà a lavoro in quel di Milanello. La squadra di Stefano Pioli da oggi ricomincerà la rincorsa al Napoli capolista e nei prossimi giorni è previsto anche un ritiro a Dubai. Tra ripresa degli allenamenti e calciatori che stanno tornando, i rossoneri iniziano a preparare il rientro in campo previsto per il prossimo gennaio. Pioli avrà la possibilità di testare i suoi uomini e di recuperare anche qualche pezzo che è mancato nella prima parte di stagione. Manca poco ormai alle prossime uscite rossonere in amichevole, che saranno dei test importanti, contro squadre di carature europee.