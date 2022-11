Milan, premiati Maldini, Massara e Ibrahimovic: le foto delle premiazioni

Giornata di premi a Dubai in occasione della 13esima edizione del ' Globe Soccer Awards '. Paolo Maldini, Frederic Massara e Zlatan Ibrahimovic hanno ricevuto un premio individuale a testa. I due dirigenti rossoneri sono stati nominati come 'migliori direttori sportivi dell'anno', mentre l'attaccante svedese ha ricevuto un premio alla carriera. Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha celebrato i tre personaggi che oggi hanno rappresentato il Milan al celebre evento.

